2022/07/14 | 03:20 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بايدن يتعهد الالتزام بأمن إسرائيل
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يتعهد الالتزام بأمن إسرائيل ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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