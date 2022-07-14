2022/07/14 | 03:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، يوم الأربعاء، إن المحادثات بين بلاده والسعودية "إيجابية"، وأضاف أن "التأجيل في عقد الجولة الجديدة منها يعود إلى العمل على اتخاذ خطوات ملموسة في الجولة المقبلة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تعلق على المحادثات مع السعودية ومصر) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تعلق على المحادثات مع السعودية ومصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).