2022/07/14 | 03:36 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت صحافية هولندية مساء الأربعاء أنّ سلطات كردستان اقتادتها إلى مطار أربيل تمهيداً لطردها...

ظهرت المقالة صحافية هولندية: سلطات كردستان العراق طردتني بأمر أردوغان..



يخافون قلمي أولاً على المسلة.

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