صحفية هولندية تتهم سلطات كردستان بطردها وتلقي اللوم على إردوغان

2022/07/14 | 03:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسبق لهذه الصحفية أن احتُجزت لبضعة أيام في يناير 2015 في تركيا بتهمة ممارسة "دعاية إرهابية" لحساب حزب العمال الكردستاني.

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