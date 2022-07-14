كوريا الشمالية تعترف بـ

2022/07/14 | 04:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترفت كوريا الشمالية رسميا بـ"استقلال" المنطقتين الانفصاليتين دونيتسك ولوغانسك في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، بحسب وكالة الأنباء الكورية المركزية الحكومية، يوم الأربعاء.

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