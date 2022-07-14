المغرب.. تشكيل 3 هيئات تنظيمية لتدبير شؤون الطائفة اليهودية

2022/07/14 | 04:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الرباط أن العاهل المغربي، الملك محمد السادس أقر الأربعاء تشكيل هيئات تنظيمية للطائفة اليهودية المغربية تهدف إلى "تدبير شؤون الطائفة" و"الاعتناء بتراثها اللامادي" بصفته "مكونا" لثقافة المملكة وتعزيز "ارتباط اليهود المغاربة المقيمين في الخارج ببلدهم الأصلي".

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