الكرملين يوضح هل سيبحث بوتين شراء مسيرات خلال زيارة إيران

2022/07/14 | 05:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الكرملين، يوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما يزور إيران، الأسبوع المقبل، لن يناقش شراء روسيا المزعوم لطائرات مسيرة إيرانية.

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