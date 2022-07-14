موقف الشيوعيين من الحرب الإمبريالية في أوكرانيا بقلم نيكوس موتاس - دلير زنكنة

2022/07/14 | 05:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#دلير_زنكنة موقف الشيوعيين من الحرب الإمبريالية في أوكرانيابقلم نيكوس موتاس إن المواجهة بين امبريالية القوى الأوروبية الأطلسية (الولايات المتحدة الأمريكية ، الناتو ، الاتحاد الأوروبي) و الامبريالية الروسية في أوكرانيا تبرز حتمًا الخلافات الأيديولوجية والسياسية الجادة والتناقضات المزمنة الموجودة في الحركة الشيوعية العالمية.يسلط الغزو الروسي والحرب في أوكرانيا الضوء بشكل قاطع على سوء ال ......





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