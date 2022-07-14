عن زيارة الرئيس الامريكي - اسماعيل شاكر الرفاعي

2022/07/14 | 05:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اسماعيل_شاكر_الرفاعي لم يقنعني الكبرياء البدوي الفارغ في لغة الاعلام ، ومقالات الرأي الخليجية التي سبقت ورافقت زيارة الرئيس الامريكي للمنطقة : والتي صورته على انه مع ادارته يعيشان مشاكل عميقة بمواجهة الصين وروسيا وايران : وان دول المنطقة بقيادة مملكة آل سعود مع دولة الاغتصاب الصهيونية : سيحلان مشاكل امريكا بتزويدها بالطاقة السعودية الاماراتية ، والتكنولوجيا الاسرائيلية ...



لا يختلف هدف جون بايدن عن أهداف الر ......





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