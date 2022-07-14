المشاهير الذين لديهم -ماركات - الحشيش الخاصة بهم - إدريس ولد القابلة

2022/07/14 | 05:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#إدريس_ولد_القابلة توقع الخبراء أن يصل حجم سوق القنب – الحشيش - القانوني في الولايات المتحدة إلى 30 مليار دولار في عام 2022.



مع تزايد عدد الدول التي تقنن الحشيش ، يبدو الأمر وكأنه توقع قوي ولا مناص عنه.



وتجذب هذه الصناعة المربحة والمتنامية جميع أنواع الأشخاص الذين يتطلعون إلى بدء أعمالهم التجارية الخاصة في هذا المجال - وبعض هؤلاء الأشخاص الأذكياء هم من المشاهير في ميدانهم.في الواقع ، بين صناعة الماريجوانا وازدها ......





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