المشاهير الذين لديهم -ماركات - الحشيش الخاصة بهم - إدريس ولد القابلة

#إدريس_ولد_القابلة توقع الخبراء أن يصل حجم سوق القنب – الحشيش - القانوني في الولايات المتحدة إلى 30 مليار دولار في عام 2022.
مع تزايد عدد الدول التي تقنن الحشيش ، يبدو الأمر وكأنه توقع قوي ولا مناص عنه.
وتجذب هذه الصناعة المربحة والمتنامية جميع أنواع الأشخاص الذين يتطلعون إلى بدء أعمالهم التجارية الخاصة في هذا المجال - وبعض هؤلاء الأشخاص الأذكياء هم من المشاهير في ميدانهم.في الواقع ، بين صناعة الماريجوانا وازدها ......
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