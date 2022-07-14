تفاعل على زلة لسان بايدن عن

2022/07/14 | 06:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة واسعة زلة لسان للرئيس الأمريكيةن جو بايدن خلال حديث عن "الهولوكوست" خلال زيارة إسرائيل الأمر الذي اثار تفاعلا.

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