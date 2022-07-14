"قلب ينبض" في الفضاء.. تردد غامض يحير العلماء

2022/07/14 | 06:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار تردد جديد من الفضاء العميق فضول العلماء بعد أن التقطوا صوتا يشبه نبضات القلب.

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