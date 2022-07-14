2022/07/14 | 06:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للرئيس الأمريكي، جو بايدن يتساءل عما سيفعله خلال مراسم الاستقبال الرسمية التي أقيمت لدى وصوله إلى إسرائيل، الأربعاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاعل على فيديو يُسمع فيه بايدن يقول "ماذا أفعل الآن؟" بمراسم استقباله بإسرائيل) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاعل على فيديو يُسمع فيه بايدن يقول "ماذا أفعل الآن؟" بمراسم استقباله بإسرائيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).