2022/07/14 | 06:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مجلس حقوق الإنسان المغربي التابع للدولة تقريرا، الأربعاء، يصور محاولة مئات المهاجرين، الشهر الماضي، اقتحام الحدود بين المملكة الواقعة في شمال إفريقيا وجيب مليلية الإسباني، واصفا المحاولة بأنها "غير مسبوقة في طبيعتها وتكتيكاتها المستخدمة ونطاقها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المغرب.. تقرير جديد بشأن حادثة مليلة يلقي اللوم على "التدافع") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المغرب.. تقرير جديد بشأن حادثة مليلة يلقي اللوم على "التدافع") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).