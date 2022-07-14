من شكل الكرسي للطاولة إلى عدم ارتداء

2022/07/14 | 07:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقى الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي الضوء على الخطاب الذي ألقاه الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، الأربعاء، والذي تناول فيه نهج الدولة.

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