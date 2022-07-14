2022/07/14 | 07:13 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استعراض عسكري مرتقب لـ"الحشد الشعبي": رسائل لمن يهمه الأمر) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استعراض عسكري مرتقب لـ"الحشد الشعبي": رسائل لمن يهمه الأمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).