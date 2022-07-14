2022/07/14 | 07:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينتشر متحور جديد من فيروس كورونا يسمى BA.5 هذا الصيف بشكل "قياسي"، وهو متفرع من متحور أوميكرون شديد العدوى.وفي السابق، كانت الإصابة بأوميكرون تعني "أنك ربما تتمتع ببعض الحماية ضد الإصابة مرة أخرى لبضعة أشهر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متحورات كورونا.. هل يجب أن نقلق من "BA.5"؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متحورات كورونا.. هل يجب أن نقلق من "BA.5"؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).