كيف تصبح أكثر سعادة؟

2022/07/14 | 08:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وفقا للعلماء، العلاقات الاجتماعية المتينة، هي السبب الرئيسي للاستقرار النفسي.ويشير موقع CNet التعليمي الأمريكي، إلى أن الصحفيين درسوا نتائج دراسات علمية مختلفة مكرسة للمعايير الأساسية للحياة السعيدة.ووفقا لهم، بالدرجة الأولى تؤثر الروابط الاجتماعية المتينة في السعادة.وهذا ما تؤكده نتائج دراسة علمية أجراها باحثون من جامعة هارفارد، حيث اتضح لهم أن […]

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