مسؤول يمني رفيع يهاجم قمة الرياض: محاولة لملمة وترقيع لثوب الفاشلين

2022/07/14 | 08:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..أكد مسؤول يمني رفيع المستوى ، الخميس ، أن قمة الرياض محاولة للملمة وترقيع لما إنفرط من ثوب الفاشلين بعد فضيحة أميركا والتي كشفتها الحرب الروسية الأوكرانية .وقال عبد الله السويدي وكيل وزارة النقل اليمنية في تصريح لـ/المعلومة/، إن “قمة الرياض بينت حجم أميركا الحقيقي ومركزها في العالم خاصة بعد […]

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