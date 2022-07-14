كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يصبح لاعبًا عالميًا ؟ الجزء الأول - مرزوق الحلالي

2022/07/14 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مرزوق_الحلالي إنه تساؤل يتموضع بامتياز ضمن الجغرافيا السياسية للتكنولوجيا.



لقد تجلت الأهمية الحاسمة لسياسة التكنولوجيا في أشكال متعددة مؤخرا.



وأكدت الاضطرابات الجيوسياسية إمكانية تسليح التكنولوجيا.واحتلت المعارك في الفضاء الرقمي مركز الصدارة في صراعات القوة العالمية اليوم.



ولا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يظل جانبا أو على هامش هذا المسار.



لكي يصبح الاتحاد الأوروبي جهة فاعلة جيوسياسية ، يحتاج أولا إلى تع ......





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