الحراك الشعبي: الكاظمي يسير باتجاه مشاريع أمريكية مذلة للعراق

2022/07/14 | 08:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..اكد عضو الهيئة التنسيقية للحراك الشعبي للطريق والحرير حسين علي الكرعاوي، الخميس ، عدم دستورية مشاركة الكاظمي في قمة السعودية والتوقيع على اية معاهدة او اتفاقية .وقال الكرعاوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الكاظمي يسير باتجاه مشاريع امريكية سعودية مذلة للعراق” ، مبينا ان “الحراك الشعبي يرفض مشاركة الكاظمي في مؤتمر السعودية […]

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