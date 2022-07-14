إعلام: جميع الدول الأوروبية تستعد لانقطاع التيار الكهربائي المحتمل

2022/07/14 | 08:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت وسائل إعلام أوروبية، الأربعاء، إنه من المرجح أن تواجه المدن الفرنسية الكبرى انقطاع التيار الكهربائي خلال هذا العام والعام المقبل.وذكرت وكالة “يوروأكت” الإخبارية، نقلا عن مصدر في إدارة مخاطر الشركات، أن جميع الدول الأوروبية تقريبا تستعد لانقطاع التيار الكهربائي المحتمل ويأمل قادتها أن يكون الشتاء القادم معتدلا.وقال مشغل شبكة نقل […]

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