ضربته صاعقة وهو يسبح في بحيرة.. شاهد ما أصاب فتى بعمر الـ11 عامًا

2022/07/14 | 08:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إمكانية التعرّض لصاعقة برق نسبتها أدنى من 1 في المليون.غير أنّ صبيًا في الـ11 من عمره في ولاية فلوريدا الأمريكية كان ضمن هذه النسبة وبات لديه ما يرويه لأقرانه في المدرسة عند العودة.كان ليفي ستوك يسبح برفقة عائلته عندما ضربته صاعقة برق

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