هل تهرع للبحث عن أعراضك المرضية على الإنترنت؟ لا تقم بذلك لهذه الأسباب

2022/07/14 | 08:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عند الشعور بألمٍ طفيف، أو صداع مفاجئ، أو غثيان، هل تسارع بالبحث عن أعراضك على الإنترنت؟ وقد يكون من المغري البحث عن أعراضك لمحاولة معرفة ما تعاني منه بالتحديد، ولكن يُعتبر ذلك مضرًا للصحة.

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