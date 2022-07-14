برشلونة يخدع الصحافة برافينيا المزيف

2022/07/14 | 08:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعخدع نادي برشلونة وسائل الإعلام والصحفيين الذين كانوا في انتظار وصول البرازيلي رافينيا المنضم حديثا لصفوف الفريق الكتالوني.والتقطت الصحف صور اللاعب البرازيلي في المطار، حيث ذهب رفقة العائلة وبعض المسؤولين إلى السيارات التي كانت في انتظارهم.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإنه تبين أن الذي ظهر في الصور، ليس رافينيا لأنه لا يوجد وشم على طول ذراع اللاعب اليسرى كما هو الحال لدى اللاعب البرازيلي.وأضافت الصحيفة الكتالونية :"تبين أن الشخص الذي ظهر هو ابن عم رافينيا الذي تواجد رفقة العائلة خلال رحلتهم لبرشلونة، وأن إدارة البارسا أخرجت رافينيا الحقيقي من بوابة خلفية".ونشرت الحسابات الرسمية لبرشلونة فيديو لرافينيا مرتديا قميص البارسا، حيث قال: "مرحبا بالجماهير، أنا رافينيا وأنا موجود بالفعل في برشلونة".وأصدر برشلونة بيانا مقتضباً عبر موقعه الرسمي، كشف خلاله عن اتفاقه مع نادي ليدز يونايتد الإنجليزي لضم رافينيا، في انتظار إجراء الكشف الطبي للاعب.وأشارت تقارير صحفية إلى أن برشلونة اتفق مع ليدز على ضم رافينيا مقابل 58 مليون يورو، إضافة إلى 10 ملايين كمتغيرات.المصدر / كورة

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