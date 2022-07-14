علماء يكشفون عن عملية زرع قلبي خنازير معدلة وراثيا بنجاح لدى البشر

2022/07/14 | 08:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..كشف علماء عن عملية زرع قلبي خنازير معدلة وراثيا بنجاح لدى البشر، في ثاني خطوة كبيرة للأمام في عملية زرع الأعضاء هذا العام.وقال الدكتور روبرت مونتغمري، مدير معهد Langone لزراعة الأعضاء بجامعة نيويورك، حيث أجريت عمليات الزرع، خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: “كان من أكثر الأشياء التي لا تصدق، رؤية […]

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