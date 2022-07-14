مشرف منتخب الشباب: كأس العرب ليست للنزهة بل محطة إعدادية لتصفيات آسيا

2022/07/14 | 09:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نوز/ باشرَ منتخب الشَباب تدريباته مساء الأربعاء في مدينة أبها السعوديّة بعد أن وصلَ إليها في وقتٍ متأخرٍ من ليل أمس الثلاثاء.وأقيمت تدريباتُ المنتخب في الملعبِ الرديف لنادي أبها الذي يتدربُ فيه أيضاً منتخبُ الشَباب السعوديّ في مدينةٍ تتميزُ بأجوائها المعتدلةِ وسط درجةِ حرارةٍ لا تتجاوز 23 مئوية.وركزَ الجهازُ الفنيّ في التدريباتِ […]

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