2022/07/14 | 09:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مملكته المحافظة بإصلاحات جذرية طموحة وتغييرات اجتماعية متسارعة بدأت مع صعوده سلم القيادة قبل خمس سنوات...في موازاة ذلك عمل على تحصين موقعه كحاكم فعلي ومستقبلي لأكبر دولة نفطية في العالم، عبر إسكات كل معارضة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحليل: "سيد كل شيء" يمكن أن يحكم السعودية لمدة نصف قرن أو أكثر) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحليل: "سيد كل شيء" يمكن أن يحكم السعودية لمدة نصف قرن أو أكثر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).