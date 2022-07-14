فيديو يظهر استهداف قوات أوكرانية مخازن عسكرية روسية شرقي أوكرانيا

2022/07/14 | 09:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال سيرهي براتشوك ، المتحدث باسم إدارة أوديسا الإقليمية ، إن الجيش الأوكراني قصف مستودعات عسكرية روسية في مدينة هورليفكا شرقي أوكرانيا، في منشور على تطبيق تيليغرام، الأربعاء.

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