"ذا فيرجين ماري" في أبوظبي..ماذا تقدم "أول حانة خاصة بالمشروبات غير الكحولية" في الإمارات؟

2022/07/14 | 09:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا كنت ممن لا يُفضّلون التواجد في حانة للمشروبات الكحولية، فربما عليك زيارة "The Virgin Mary"، في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

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