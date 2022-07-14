قيس سعيد مهرج مكلف بمهمة - التيتي الحبيب

2022/07/14 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#التيتي_الحبيب من وحي الاحداثقيس سعيد مهرج مكلف بمهمة*يكثر الحديث عن قيس سعيد إلى حد أن هناك من يعتبره ديكتاتورا يقيم الدولة ويقعدها تنفيذا لأوامره الواجبة الطاعة والتنفيذ.



تاريخ الرجل ومرجعيته المتواضعة لا تسعف المتابعين للأخذ مأخذ الجد كل ما يقال حول هذا الشخص المتواضع علما ومراسا وحنكة سياسية.



انه ليس لا بونابرارث ولا هو فيرديناند لاسال ولا هو جورج واشنطن ولا حتى محمد علي الخديوي.



فمن هو قيس سعيد ......





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