الصين.. نظام رأسمالي، أم “اشتراكية قائمة بالفعل”، أم نظام اجتماعي “مختلط”؟ - تامر خرمه

2022/07/14 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تامر_خرمه تعامل الرأسمالية مع الجائحة تسبب بكارثة صحية واجتماعية وإنسانية لغالبية سكان العالم.



وخلال تلك الكارثة، وبالتوازي مع تسجيل ملايين الوفيات، كانت قائمة المليارديرات تنتصب شامخة.



النظام الاقتصادي الرأسمالي العالمي برمته تصرف وفقا للمعيار الأعلى لرأس المال، وهو قانون التراكم.



كما تجدر الإشارة إلى السرعة الهائلة لتمركز رأس المال الذي حفّزته تلك الجائحة.



بقلم ريكاردو أيالا وفيلي ......





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