انطلاق فعاليات مهرجان الغدير السنوي في النجف الأشرف

2022/07/14 | 09:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الاشرف-واع-حيدر فرمانانطلقت صباح، اليوم الخميس ، فعاليات مهرجان الغدير السنوي في النجف الأشرف.وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) ، أنه" بحضور رسمي و شعبي انطلقت فعاليات مهرجان الغدير السنوي الذي تقيمه العتبة العلوية المقدسة".واضاف أنه" من ضمن فعاليات المهرجان تم رفع راية الغدير فوق قبة امير المؤمنين عليه السلام وسط احتفال بهيج من قبل الزائرين الوافدين الى مدينة النجف الاشرف".

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