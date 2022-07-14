المنتخب القطري يخوض ثلاث مباريات ودية استعدادا لمونديال 2022

2022/07/14 | 09:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم عن خوض منتخب بلاده ثلاث مباريات ودية خلال نافذة الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" لشهر سبتمبر المقبل، تحضيرا لنهائيات مونديال "قطر 2022".

وقال الاتحاد في بيان رسمي "سيلاقي العنابي نظيره الكندي يوم 23 سبتمبر المقبل قبل أن يواجه منتخب تشيلي يوم 27 من الشهر نفسه في المرحلة الثالثة من الإعداد للمونديال".

وأرجأ الاتحاد تحديد موعد المباراة الثالثة وهوية المنتخب الذي سيلاقيه، على أن يتم الكشف عن تفاصيلها في وقت لاحق.

وستقام المباريات الثلاث في النمسا خلال معسكر يدخله المنتخب القطري منتصف شهر سبتمبر.

وكان المنتخب القطري قد فرغ من المرحلة الأولى من التحضير المباشر لكأس العالم، بعدما أنهى معسكرا في مدينة ماربيا الإسبانية خلال شهر يونيو الماضي، قبل أن يدخل المرحلة الثانية مطلع يوليو الحالي بمعسكر في النمسا يتضمن اختبارات ودية أمام أندية أوروبية.

ويستهل المنتخب القطري نهائيات كأس العالم بمواجهة منتخب الإكوادور على استاد البيت يوم 21 نوفمبر المقبل، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا هولندا والسنغال.

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