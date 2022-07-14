كريستيانو رونالدو امام عرض للانتقال للدوري السعودي

2022/07/14 | 09:15 - المصدر: بغداد اليوم

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كشفت تقارير إعلامية بريطانية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تلقى عرضا ضخما للرحيل عن مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونقلت صحيفة "express"، أن أحد الأندية السعودية قدم عرضا مغريا لاستقدام رونالدو هذا الضيف دون أن تكشف عن هوية النادي.

وذكرت الصحيفة أن قيمة العرض تبلغ في مجملها 260 مليون جنيه إسترليني (300 مليون يورو تقريبا).

وأوضحت أن النادي السعودي عرض دفع 30 مليون جنيه إسترليني لمانشستر يونايتد مقابل تخليه عن خدمات رونالدو، على أن يحصل الأخير على راتب قدره 210 ملايين جنيه إسترليني في موسمين، وموكله على 20 مليون جنيه إسترليني.

وكانت تقارير صحفية، كشفت قبل أيام أن رونالدو قدم طلبا رسميا للرحيل عن مانشستر يونايتد، كما أنه غاب عن فترة الإعداد للموسم المقبل، للبحث عن فريق جديد.

وبحسب تقارير إعلامية بريطانية، فإن رونالدو يرفض الاستمرار مع يونايتد حتى نهاية عقده في صيف العام 2023، اعتراضا منه على ضعف نشاط إدارة النادي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية وفشل الفريق في التأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

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