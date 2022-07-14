السفارة الروسية: واشنطن تريد إبعاد موسكو عن تجارة المواد الغذائية في العالم

2022/07/14 | 09:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت السفارة الروسية في واشنطن، إن الاتهامات الأمريكية لروسيا بعرقلة تصدير المنتجات الزراعية من أوكرانيا عديمة الصحة ولا تتوافق مع الحقيقة.وشددت السفارة، على أن الولايات المتحدة تسعى جاهدة بهذه الطريقة، لإعادة توزيع سوق تجارة المنتجات الزراعية في العالم.وتابعت السفارة في بيانها: ” الاتهامات الأمريكية الزاعمة بأن روسيا تعيق تصدير المنتجات الزراعية […]

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