2022/07/14 | 09:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

باشرَ منتخب الشَباب تدريباته مساء الأربعاء في مدينة أبها السعوديّة بعد أن وصلَ إليها في وقتٍ متأخرٍ من ليل أمس الثلاثاء.

وأقيمت تدريباتُ المنتخب في الملعبِ الرديف لنادي أبها الذي يتدربُ فيه أيضاً منتخبُ الشَباب السعوديّ في مدينةٍ تتميزُ بأجوائها المعتدلةِ وسط درجةِ حرارةٍ لا تتجاوز 23 مئوية.

وركزَ الجهازُ الفنيّ في التدريباتِ المسائيّة على التمارينِ الخفيفة والمتوسطةِ وبعض الجوانبِ التكتيكيّة، خصوصاً أن اللاعبين دخلوا في مرحلةِ استشفاءٍ صباحاً بعد رحلةِ سفرٍ امتدت ثلاثَ ساعاتٍ، وخاضوا التدريباتَ بمعنوياتٍ مرتفعةٍ وهممٍ عاليةٍ وإصرارٍ على تحقيقِ نتيجةٍ إيجابيةٍ في هذهِ البطولة.

وسيلاقي منتخبنا ودياً نظيره الليبيّ يوم السبت المُقبل في الساعةِ السابعة مساءً بتوقيتِ بغداد بعدَ أن وصلَ إلى مدينةِ أبها مساء أمس الاول.

وحثَّ عُضو الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم مُشرف منتخب الشباب، محمد ناصر، اللاعبين على بذلِ قصارى جهدهم للظهورِ بصورةٍ حسنةٍ في بطولةِ كأس العرب.

وبين ناصر ف بيان لاتحاد الكرة، إن “هذه البطولة ليست للنزهةِ لمنتخبنا، بل هي محطةٌ إعداديةٌ مهمةٌ لتصفياتِ كأس آسيا التي ستستضيفها البصرةُ مطلع أيلول المُقبل”.

يذكرُ أن بطولة كأس العرب ستنطلقُ في العشرين من هذا الشهرِ في مدينةِ أبها السعوديّة بمواجهةِ المنتخب السعودي نظيره الموريتاني، بينما سيخوضُ منتخبنا أولى مبارياته في الثالث والعشرين من هذا الشهر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمد ناصر: كأس العرب ليست للنزهة لمنتخب الشباب) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محمد ناصر: كأس العرب ليست للنزهة لمنتخب الشباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).