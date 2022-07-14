خشان عن التسجيل المسرب للمالكي: رد الصدر سيكون متزنا ولن يكون جزء من الفتنة 

2022/07/14 | 09:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق النائب المستقل، باسم خشان، اليوم الخميس، على قضية التسجيل المسرب لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الذي انتقد فيه وبشدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر واتباعه، فيما اكد ان رد الاخير سيكون متزنا.وكتب خشان في تدوينة عبر فيسبوك، وتابعته وكالة ايرث نيوز، قائلا إنه “في التسجيل المسرب إهانة واتهامات كثير موجهة […]

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