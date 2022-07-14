2022/07/14 | 09:29 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمليات بغداد : أحبطنا محاولة "إرهابية" تستهدف العاصمة خلال عيد الأضحى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/14 | 09:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد : أحبطنا محاولة "إرهابية" تستهدف العاصمة خلال عيد الأضحى) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد : أحبطنا محاولة "إرهابية" تستهدف العاصمة خلال عيد الأضحى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).