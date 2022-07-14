مخططات لتشديد الرقابة على نقل الأسلحة إلى أوكرانيا

2022/07/14 | 09:31 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأوكرانيين يبيعون الأسلحة المستلمة عبر مواقع إنترنت.

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