روسيا: لن نعرقل تصدير الحبوب من اوكرانيا

2022/07/14 | 09:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… نفى نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فرشينين، وضع روسيا أي عراقيل أمام تصدير الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود.وقال فرشينين، تعليقا على المناقشات بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية في إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، إن “الخارجية الروسية ممثلة في لقاء إسطنبول إلى جانب بعض الأجهزة الأخرى.والمناقشات تجري حول كيفية ضمان نقل […]

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