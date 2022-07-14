القضاء الامريكي يرفض الطعن الذي تقدمت به آمبر هيرد

2022/07/14 | 09:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ متابعة رفض القضاء الأمريكي الاستجابة لطلب الطعن الذي تقدمت به الممثلة امبر هيرد، في الحكم الصادر ضدها في قضيتها الشهيرة مع طليقها النجم جوني ديب.وأعلنت القاضية بيني ازكارات -التي ترأست […]

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