2022/07/14 | 09:51 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة إعمار الموصل: سيتم تنفيذ عدد من المشاريع ضمن قانون الدعم الطارئ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/14 | 09:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

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