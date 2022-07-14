ريال مدريد يحدد موقفه من تجديد عقد أسينسيو

2022/07/14 | 09:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وضع نادي ريال مدريد الإسباني النقاط على حروف جناحه الهجومي ماركو أسينسيو، وحدد موقفه من تجديد عقد اللاعب في الفترة الصيفية الحالية.ويصل عقد أسينسيو مع اللوس بلانكوس إلى خط النهاية بمجرد نهاية شهر يونيو 2023، ورغم انفتاح الميرينجي لفكرة رحيل اللاعب عن البيرنابيو، إلا أن إدارة فلورنتينو بيريز لم تتلق أي عروض […]

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