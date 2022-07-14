2022/07/14 | 09:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ متابعة تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، مع مضاعفة المستثمرين الرهان على رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة وهو ما من شأنه أن يسيطر على التضخم ويحد من الطلب على النفط.وانخفضت العقود […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خام برنت ينخفض إلى 99.37 دولار للبرميل المركز الخبري الوطني.

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