ذوو الاحتياجات الخاصة يعانون الإهمال الحكومي في العراق

2022/07/14 | 10:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويعاني ذوو الاحتياجات الخاصة في العراق، من إهمال السلطات لهم.

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