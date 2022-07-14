2022/07/14 | 10:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة:ؤيرغب أحد لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونخ الألماني الرحيل إلى ريال مدريد الإسباني...

ظهرت المقالة نجم بايرن ميونخ ساني يعرض خدماته على ريال مدريد أولاً على المسلة.

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