2022/07/14 | 10:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالما استفاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من منطقة "البحر الأسود" التي مثلت مفتاح روسيا الثمين" لغزو الدول الأوروبية"، ما دفع خبراء للمطالبة "بوضع استراتيجية شاملة" لكبح جماح تحركات موسكو في تلك المنطقة.

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