2022/07/14 | 10:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة البصرة، اليوم الخميس، عن القاء القبض على احد تجار المخدرات وضبط بحوزته ٢ كغم من الكريستال في احد مناطق المحافظة.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “بعملية نوعية أمنية ومن خلال الحصول على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من إلقاء القبض على […]

ظهرت المقالة بحوزته ٢ كغم من الكريستال..



القبض على احد تجار المخدرات في البصرة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بحوزته ٢ كغم من الكريستال.. القبض على احد تجار المخدرات في البصرة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بحوزته ٢ كغم من الكريستال.. القبض على احد تجار المخدرات في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).