الرافدين يعلن أهداف منح القروض للمشاريع الاستثمارية

2022/07/14 | 10:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… حدد مصرف الرافدين، اليوم الخميس، أهداف منح القروض للمشاريع الاستثمارية.وذكر بيان للمصرف، تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “مصرف الرافدين يعمل على تمويل قروض المشاريع الاستثمارية بمختلف انواعها الصناعية و التجارية و الزراعية و العقارية و السياحية”.وأضاف البيان، أن “الهدف من منح القروض للمشاريع الاستثمارية هو لدعم الاقتصاد الوطني والقضاء على البطالة وتشغيل […]

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